«توتال» تلغي شراء أصول لـ «أوكسيدنتال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «توتال» الفرنسية أمس الاثنين، إنها ألغت خطة لشراء أصول «أوكسيدنتال بتروليوم» في غانا التي كانت مشروطة بإتمام استحواذها على أصول أخرى لأوكسيدنتال في الجزائر.

والصفقة جزء من اتفاق بقيمة 8.8 مليار دولار جرى التوصل إليه بين توتال وأوكسيدنتال بشأن أصول أناداركو في موزمبيق وغانا والجزائر وجنوب إفريقيا.

(رويترز)

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