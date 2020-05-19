الإمارات تحتفي باليوم العالمي للاتصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



احتفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باليوم العالمي للاتصالات، والذي يصادف 17 مايو من كل عام وهو يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك من خلال جلسة رقمية عبر نظام ميكروسوفت تيمز حضرها المهندس ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات ومديرو الإدارات وموظفو الهيئة، وتطرقت الجلسة إلى دور قطاع الاتصالات في تمكين جميع القطاعات في الدولة لضمان استمرارية العمل، والتغلب على التحديات التي نعيشها في الوقت الراهن.

وقال ماجد المسمار: انتهجت الإمارات استراتيجيات متقدمة في الابتكار واستشراف المستقبل، مستندة إلى التكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها تقنيات الاتصالات والمعلومات. وقد عملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير القطاع من حيث البنية التحتية القوية، وبنية التحول الرقمي الأمر الذي ساهم بشكل كبير في احتواء الآثار السلبية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث مكن قطاع الاتصالات كافة الجهات الحكومية والخاصة من متابعة أعمالها وتقديم الخدمات بشكل مميز وفعال.

وناقشت الجلسة نتائج تنفيذ خطة عمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لاستشراف المستقبل، والتي تضمنت تنفيذ أكثر من 270 مشروعاً على مستوى الهيئة، كما تطرقت الجلسة إلى جاهزية قطاع الاتصالات خلال الأزمات والكوارث، والدور الذي لعبه القطاع في تمكين مختلف قطاعات الدولة في الوقت الحالي.