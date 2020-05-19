«المركزي» الأوروبي يستبعد عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي صحيفة «البايس» بأن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر؛ جرّاء تفشي فيروس «كورونا» المستجد لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير، مضيفاً: إن البنك على استعداد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.

وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك «من منظور اليوم، يبدو مستبعداً في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل 2021؛ إذا لم يكن إلى بعد ذلك».

وتابع: إن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر، وهو على استعداد لتعديل جميع أدواته إذا اقتضت الضرورة لذلك، مضيفاً: إن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.

وصرح: إن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلاً للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو/حزيران. مضيفاً: «إذا شهدنا تأزماً شديداً للأوضاع المالية أو ضغطاً على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية؛ يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات».