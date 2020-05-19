راشد بن حميد: الإمارات ستكون الأقل تأثراً بالأزمة الناجمة عن «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

اختتم مجلس الشيخ راشد بن حميد الافتراضي آخر جلساته الرمضانية لهذا العام، بمناقشة موضوع «تداعيات كوفيد ـ 19 على اقتصاد الإمارات»؛ وذلك بحضور عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق، والدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والصناعة الأسبق في الجمهورية اللبنانية، نائب محافظ البنك المركزي اللبناني الأسبق، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه؛ حيث تم تحليل الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقع مستقبل المؤسسات والأسواق المالية العالمية ومتطلبات التوظيف وشكل تقديم الخدمات في فترة ما بعد كورونا، كما أدار الجلسة الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وشهدت الجلسة إقبالاً واسعاً.

أشار سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى أن المجلس الافتراضي بحلته الاستثنائية لهذا العام، سعى إلى طرح أكبر عدد من الموضوعات المتنوعة والتي تركز على مناقشة كافة جوانب الوباء العالمي، سواء الجانب العلمي أو النفسي أو الاقتصادي؛ وذلك للإجابة عن العديد من التساؤلات التي يطرحها أفراد المجتمع وتشغل عقولهم.

وأكد النعيمي، أن آخر جلساته الافتراضية حرصت على مناقشة أهم محور متضرر من تداعيات «كوفيدـ 19»، وهو المحور الاقتصادي والذي تهتم به حكومتنا الرشيدة وتوليه اهتماماً كبيراً، وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة والتأثيرات الاقتصادية الضخمة؛التي تشهدها جميع الدول العالم، نؤمن أن الإمارات ستكون الأقل تأثراً بهذه الأزمة، مقارنة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية الأخرى؛ وذلك بفضل ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من قوة وتنوع، وما يتميز به من مرونة عالية؛ بفضل السياسات التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال العقود الماضية، مما يثبت استعدادها للتكيف مع متطلبات التعامل الحكيم والسليم مع الأزمات والطوارىء؛ حيث أصدرت الدولة حزمة من المحفزات الاقتصادية؛ لتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، وتسريعاً لوتيرة إنجاز سلسلة المبادرات والأعمال الاقتصادية الوطنية؛ وذلك بهدف خفض تكاليف المعيشة خلال الأوضاع الصعبة الراهنة، وتسهيلاً لاستمرارية ممارسة الأعمال في الدولة.

وخلال الجلسة أشاد عبد العزيز الغرير بالإجراءات الفورية والجريئة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والمصرف المركزي لحماية الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوضع قوي لمواجهة أي تحديات في المستقبل.

وتطرق إلى الفرص الكامنة التي توفرها الأزمة الحالية ودور اتحاد المصارف في التصدي لتبعاتها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأبدى الغرير تفاؤله الكبير بالمستقبل، وثقته التامة بتعافي اقتصاد الإمارات والمؤسسات الحكومية بشكل كامل بعد انحسار الوباء، مشدداً على أن الإمارات ستتجاوز هذه الأزمة كما فعلت عام 2008.

وقال: «لا شك عندي في أن الأفضل قادم لامحالة، شريطة أن يشارك الجميع في تحمل عبء المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع المستويات».



تغيير جذري في ثقافة العمل



كما تحدث الغرير عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع بعد انحسار أزمة فيروس «كوفيد ـ 19»، والذي سيتجلى في رأيه من خلال حدوث تغيير جذري شامل في ثقافة العمل، حيث سيحل الذكاء الاصطناعي تدريجياً مكان العديد من الوظائف الحالية، وتتسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وسيغدو الموظفون بحاجة لاكتساب مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. وركز على أنه ينبغي على الشركات والحكومات على السواء، تحديد أولوياتها بدقة، وإعادة هيكلة مؤسساتها بما يتناســــــب مع عالم ما بعد كورونا. وفي سياق حديثه، قال عبد العزيز الغرير: «خلّفت جائحة «كوفيد ـ 19» العالمية تحديات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع، وأدت إلى توقف تام للأعمال في العديد من الدول والاقتصادات حول العالم. وقد نعمنا في الإمارات بقيادة رشيدة وملهمة سارعت بمسؤولية تامة إلى مواجهة هذا التهديد المفاجئ، وأسهمت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في تخفيف العبء بشكل كبير عن المتضررين من الأفراد والشركات، وسنلمس تأثيراتها الإيجابية بعيدة المدى على الاقتصاد خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

ومع دخولنا مرحلة جديدة في ما يتعلق بهذه الجائحة، حيث بدأت عمليات رفع القيود بشكل مدروس وعودة الأشخاص إلى العمل، سيلعب القطاع المصرفي الإماراتي دوراً رئيسياً في دعم الانتعاش الاقتصادي بقوة. هذه أولويتنا القصوى في القطاع، وأنا واثق بأننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى مما كنا عليه قبلها».

وقال الدكتور ناصر السعيدي: إن هذا المجلس الافتراضي أكبر دليل على التغيرات الضخمة التي نشهدها في شتى المجالات، كما أن العالم يشهد أكبر ركود اقتصادي؛ نتيجة وباء «كوفيدـ 19»، وأثر أيضاً في الاقتصاد غير النفطي والمعتمد على قطاعات السياحة والطيران والنقل، والتي كانت ناشطة جداً قبل الأزمة الراهنة، وبالتالي يجب إعادة النظر بسياسة التنوع الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد ليتعافى على المدى الطويل، وكون الاستقرار الاقتصادي يتطلب أمناً صحياً، تسعى حكومة الإمارات إلى تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته، مما جعل الوضع الحالي للإمارات أفضل بكثير من وضع بعض دول العالم، كما أن للمحفزات الاقتصادية دورها المهم في دعم وتعزيز عمل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 95% من إجمالي عدد الشركات.

وأضاف السعدي: من الصعب توقع متى ستنتهي الأزمة، ولكن يتوقع أن التعافي الاقتصادي سيبلغ ذروته في عام 2021، ويرتبط التعافي العالمي بتعافي اقتصاد الصين، وعلى جميع المؤسسات إدارة السيولة والتدفق المالي بدقة والتواصل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها، وإعادة تنظيم وهيكلة العمل المستقبلي خصوصاً العمل الرقمي ونظام العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية والاتجاه نحو الاقتصاد المعرفي، ومراجعة النظر بأساليب العمل والجهوزية المتكاملة لمجاراة اقتصاد جديد في فترة ما بعد «كورونا».

وطرح السعيدي، حلولاً لمواكبة التغيرات المستقبلية مثل: دمج الأسواق المالية والمصارف، مما يضاعف السيولة ويشجع على الاستثمار بالأسواق المالية ويخفض الكلفة، ويعزز الاقتصاد الأخضر والاستثمار الخارجي.