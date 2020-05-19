82 % من المؤسسات في الإمارات واجهت هجوماً إلكترونياً في 2019

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أصدرت بروف بوينت، أحدث دراساتها المسحية التي تسلط الضوء على مدى تأثير الهجمات الإلكترونية المرتكزة على الأفراد في الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات؛ حيث أفاد أغلبية المستطلعين (82٪) من كبار مسؤولي الأمن الإلكتروني أمن المعلومات بأن مؤسساتهم تعرضت لهجوم إلكتروني واحد على الأقل في العام 2019، في حين أبلغ أكثر من النصف (51٪) عن حوادث متعددة.

ويعد اختراق الحسابات الوسيلة الرائدة للهجمات الإلكترونية في دولة الإمارات في العام 2019، والتي أثرت سلباً في 28٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع، تليها التصيد الاحتيالي (20٪) والتهديدات الداخلية (17٪). يعتقد ما يقرب من ثلث المستطلعين (29٪) أن اختراق الحساب سوف يظل أكبر تهديد إلكتروني في دولة الإمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تليها هجمات حجب الخدمة الموزعة (28%) والتصيد (19٪).

ويمكن أن يكون للهجمات السيبرانية تأثير مدمر وكبير في الشركات على المدى البعيد لا سيما على الصعيد المالي والسمعة. ووفقاً للدراسة المسحية؛ فإن الخسائر المالية (29٪) واختراقات البيانات (28٪) كانت من بين أكبر العواقب التي واجهتها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات يليها انخفاض قاعدة العملاء (23٪).

وبينما تدرك الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات مدى المخاطر، إلا أن العديد منها غير مستعد تماماً لمعالجة هذه المخاطر. وفي الواقع، قال 21٪ فقط من المستطلعين إن مؤسساتهم مستعدة للتصدي لأي هجوم إلكتروني، ووافق 43٪ إلى حد ما. وعلى صعيد أكبر المخاطر التي تواجه المؤسسات، أفاد 59٪ من المستطلعين بأن حلول وتقنيات الأمن السيبراني غير المواكبة للعصر أو غير الكافية تعد من بين المخاطر الرئيسية، في حين يعتقد أكثر من النصف (55٪) أن الخطأ البشري ونقص الوعي الأمني ​​من المخاطر التي تواجه مؤسساتهم.

ورغم أن المستخدمين النهائيين هم خط الدفاع الأمامي ضد الهجمات السيبرانية، إلا أن تستدعي الحاجة إلى تعزيز الوعي حول الأمن الإلكتروني وتنظيم ورش تدريبية في هذا الشأن. هذا وتشمل الأخطاء الأمنية الشائعة التي يرتكبها الموظفون وفقاً لكبار مسؤولي الأمن الإلكتروني وأمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كلمة مرور ضعيفة (29٪)، سوء التعامل مع المعلومات الحساسة (25٪)، الوقوع في هجمات التصيد الاحتيالي (24٪)، النقر على الروابط الضارة (20٪). جدير بالذكر أن 19٪ من المستطلعين أفادوا بأن التهديدات الإجرامية الداخلية تعد مصدر قلق متزايد للشركات.

ويسود المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية الشعور بالتفاؤل بأن الأمن السيبراني سوف يصبح ضمن أولويات العمل الرئيسية في المستقبل؛ حيث يراجع 50٪ استراتيجية الأمن السيبراني مرتين في السنة أو أكثر ويتوقع 69٪ أن ترتفع ميزانية الأمن السيبراني بنسبة 11٪ أو أكثر خلال العامين المقبلين.