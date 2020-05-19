96 شركة تمتنع عن إفصاح نتائج الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



وصلت أرباح 38 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار درهم، بتراجع 25% مقارنة مع 14.9 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

وأعلنت 38 شركة محلية ومزدوجة الإدراج من أصل 132 شركة عن نتائجها المالية للربع الأول 2020، فيما اتجهت الشركات ال96 لتأجيل الإعلان عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020، مستفيدة من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المتوقع أن تعلن شركات أخرى نتائجها خلال الأيام المقبلة.

وسجلت 19 شركة في سوق دبي أرباحاً صافية في الربع الأول 2020 بنحو 4.88 مليار درهم، فيما سجلت 19 شركة مدرجة في سوق أبوظبي أرباحاً صافية بنحو 6.15 مليار درهم

وكانت الهيئة قد اعتمدت مجموعة من القرارات في إطار جهودها لاحتواء تداعيات «كورونا» من بينها تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل.

وأعلن 12 بنكاً عن النتائج المالية للربع الأول بنحو 7.33 مليار درهم، وهنالك 8 مؤسسات مالية لم تعلن عن النتائج حتى الآن، كما أعلنت 12 شركة تأمين عن نتائجها مسجلة نحو 378 مليون درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» قائمة الشركات الأعلى ربحية في الربع الأول 2020 بنحو 2.4 مليار درهم، ثم «اتصالات» 2.2 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 2.1 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 1.11 مليار درهم، ثم «المشرق» 450.3 مليون درهم.