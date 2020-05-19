اتفاقية خاصة بالنفط في منظمة التجارة العالمية

د. محمد الصياد *

النفط الخام والمنتجات النفطية، يدخلان في ثنايا مواد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وخاصة «جات 94»، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

حتى اليوم، ما زال الإبهام يسيطر على وضع النفط في قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ومازالت الآراء بشأنه متباينة: بين من يرى أن النفط ومنتجاته غير مدرجين، وأن من الأهمية بمكان إدراجهما (بعض المؤسسات والشركات الخليجية، كانت قد أعربت عن عدم استفادة دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، شيئاً يذكر من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، خاصة أن سوق النفط وسلعة النفط لم يتم إدراجهما تحت مظلة «الجات» أو منظمة التجارة العالمية. وفي وقت لاحق أيضاً، أثار تقرير لمصرف الإمارات الصناعي ما أسماه قضية عدم إدراج النفط في اتفاقيات تحرير التجارة، داعياً إلى إدراج النفط الخام ضمن السلع الواردة في قوائم منظمة التجارة)، وآخرون يرون أنه تم إغفالهما واستبعادهما من القواعد المنظمة للتجارة الدولية عن عمد، من أجل الإضرار بالمصالح التجارية للدول المنتجة للبترول. وبعض آخر يرى أنه من الأفضل عدم إثارة موضوع النفط خارج إطار منظمة «أوبيك»، فيما يرى آخرون أن قواعد التجارة العالمية واتفاقياتها تُغطي تجارة النفط الخام ومنتجاته، كغيرها من القطاعات السلعية الأخرى.

لكننا نعيد تأكيد ما ذهبنا إليه في مقالتنا السابقة، من أن النفط الخام والمنتجات النفطية يدخلان في ثنايا مواد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وخاصة «جات 94»، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

وأتينا ببعض الأمثلة التي تدلل على انضواء النفط ضمن هذه الاتفاقيات، ومنها مثول تجارة وعلاقات النفط على طاولة التفاوض عند مناقشة انضمام بعض الدول المصدرة للنفط، لاتفاقية «الجات» سابقاً ومنظمة التجارة العالمية لاحقاً، إضافة إلى حضوره لدى جهاز فض المنازعات التجارية لدى المنظمة في حالات عدة تم الاحتكام فيها إلى نصوص الاتفاقيات التجارية ذات الصلة، وذلك على خلفية خلافات تجارية محددة متعلقة بالمنتجات النفطية نشأت بين الدول الأطراف في الاتفاقية أو الأعضاء في المنظمة.

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أيضاً، هناك المادة عشرون (Article XX)

في اتفاقية «جات 94» التي تحدد بعض الاستثناءات لعدد من الممارسات التجارية التي يحق للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتباعها لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنضوب (الفقرة g من المادة XX من اتفاقية الجات). وهذه الفقرة تُعفي الدول المصدرة للبترول من مبادئ اتفاقية «الجات» التي تحظر فرض القيود الكمية على التجارة، بما في ذلك قيود التصدير.

والحال أن العديد من الجهات الخليجية والعربية، ما زالت حتى اليوم بعيدة عن فهم اتفاقيات وملحقات وتفاهمات وقرارات منظمة التجارة العالمية، وآلية عمل المنظمة، والقواعد التي تحكم هذا العمل، بعضها يستعين بخبراء من المنطقة لا يتمتعون بكامل الخبرة والإحاطة بالجوانب الاقتصادية والقانونية وآليات التحرير (من القيود الكمية وغير الكمية) الخاصة بالسلع، والأخرى الخاصة بالخدمات، فضلاً عن خبرة التفاوض وتكتيكاته التي توفر فرصاً قدر ما تنهض تحديات لأطراف عملية التفاوض غير المنقطعة الجارية في مقر المنظمة في جنيف.

في الفترة الماضية التي تغطي سنوات الجولات الثماني من مفاوضات تحرير التجارة العالمية في إطار ال«جات» (من سنة التأسيس في 1948 حتى انتهاء جولة أوروجواي في 1994، وكذلك أولى جولات التفاوض في إطار منظمة التجارة العالمية، وهي جولة الدوحة التي انطلقت في 2001، ولم تغلق بعد) كان هناك شبه اتفاق «جنتلمان» بين الدول المصدرة للنفط، على عدم جعل النفط مادة للمساومات والتنازلات المتبادلة (Reciprocal concession)، على غرار بقية السلع، لكن صدمتي أسعار النفط في 1973 (حرب أكتوبر بين العرب و«إسرائيل»)، و1979 (الثورة الإيرانية)، دفعتا الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية التي صارت قلقة على سلامة وانتظام إمدادات النفط، إلى محاولة إدراج موضوع قيود التصدير Export restrictions

في جولة طوكيو من مفاوضات ال«جات» (1973 1979). وخلال جولة أوروجواي (1986 1994)، حاولت الدول الغربية مرة أخرى تشديد القواعد التجارية المتعددة الأطراف للتعامل مع بعض السياسات المتعلقة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية، لاسيما منها الممارسات المتعلقة بقيود التصدير، وما يسمى ب«التسعير المزدوج» (Dual pricing).

ومع ذلك نرى أن النفط بحكم الظروف الاستثنائية التي أنشأتها جملة عوامل مستجدة، مثل عودة الولايات المتحدة لسوق الصادرات النفطية بفضل إنتاجها من النفط الصخري (حوالي 5 ملايين برميل يومياً)، وظهور كتلة الدول النفطية المستقلة وعلى رأسها روسيا التي صارت تزاحم «أوبك» في أسواق تصريف إنتاجها، وأخيراً جائحة كورونا التي ابتلعت أكثر من 30% من الطلب العالمي على النفط، يستأهل خصه باتفاقية قطاعية. فهو لا يقل أهمية عن اتفاقية المشتريات الحكومية

Government Procurement Agreement، التي وإن بقيت اتفاقية جماعية بسبب خشية الدول من تعريض أحد أوجه ممارستها لسيادتها (الاقتصادية في هذه الحالة) المتمثلة في امتلاكها الحق في تفضيل الشركات الوطنية على الأجنبية في مناقصات المشاريع الحكومية، إلا أنها تبقى اتفاقية قطاعية طوعية (عدد الدول الموقعة عليها 18 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و27 دولة عضواً مراقباً في الاتفاقية)، يجب أن تكون نموذجاً لإنشاء اتفاقية مماثلة خاصة بالنفط الذي تفوق أهميته الاقتصادية والاستراتيجية «العالمية»، أهمية «الصفة السيادية» لقطاع المشتريات الحكومية، علماً بأن الجدل بشأن النفط، كان قد تجدد بعد أن شرعت المنظمة في ترتيب أول مؤتمر وازري لها (بعد إنشائها في يناير 1995) لإطلاق جولة مفاوضات جديدة لتحرير التجارة العالمية، وكان ذلك في ديسمبر 1996، حيث طالب البعض بضرورة وضع اتفاقية خاصة للتجارة في البترول ومنتجاته ضمن حزمة اتفاقيات المنظمة.

* كاتب بحريني