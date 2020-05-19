خام عمان يرتفع 100% على منصة «بورصة دبي للطاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بورصة دبي للطاقة»DME، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، عن ارتفاع قياسي لسعر خام عمان على منصتها، وذلك انعكاساً لاتفاق مجموعة «أوبك +» للحد من المعروض وتخفيض الإنتاج في الأسواق ابتداء من شهر مايو من العام الجاري.

هذا وقد سجل السعر الرسمي لخام عمان يوم الجمعة المنصرم ارتفاعاً بنسبة 108%، ليصل إلى 34.95 دولار للبرميل الواحد لشهر يوليو المقبل، محققاً زيادة بلغت 18.13 دولار للبرميل الواحد مقارنةً بأدنى مستوى قياسي له والذي بلغ 16.82 دولار للبرميل الواحد في 28 إبريل الماضي.