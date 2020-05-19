101.4 مليون أرباح «آفاق» للعام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، الخميس الماضي، اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2019؛ وذلك بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والمدققين الخارجيين.

وترأس الاجتماع الذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي مطر حمدان العامري النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء من مجلس الإدارة هم: منصور إسحاق سليمان، وجمال إبراهيم المطوع النعيمي، وعبد الله شرفي، وراشد القبيسي الرئيس التنفيذي الجديد في الشركة. وتم تعيين محمد البزايعة مقرراً للاجتماع والسادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.

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وأعلن عن أن الشركة حققت أرباحاً صافية موحدة بلغت قيمتها 101.4 مليون درهم في عام 2019، مقارنة ب98.3 مليون درهم في العام الماضي.

وتعززت نتائج 2019 من خلال زيادة إيرادات التمويل، ومكاسب القيمة العادلة على المحفظة الاستثمارية ورسوم الخدمات المالية الأخرى التي يتم تقديمها من خلال شبكة آفاق لمنافذ الأعمال.

وتم تأكيد أن زيادة حقوق المساهمين هي ركيزة أساسية في استراتيجية «آفاق»؛ حيث تمت إضافة مبلغ 104 ملايين درهم إلى حقوق المساهمين في عام 2019.