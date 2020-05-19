شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد اليابان ينكمش 3.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير/‏‏كانون الثاني إلى مارس/‏‏آذار، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشاً وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويشكل ذلك أول ركود منذ النصف الثاني من 2015.

وجاءت قراءة الناتج المحلي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 4.6% . (رويترز)

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