شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظر بكين إلى حصار «هواوي»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تستمر فصول الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، على الرغم مما يشاع عن اتصالات ومشاورات لاستئناف تنفيذ إنفاق المرحلة الأولى، وهو ما تنبئ به التطورات الأخيرة، وما قد تكشف عنه الأيام القليلة المقبلة من تصعيد.

ويأتي قرار مكتب الصناعة والأمن في الولايات المتحدة الذي صدر مؤخراً، والمتعلق بمنع شركة «هواوي» الصينية لصناعة تقنيات الاتصالات من الاستفادة من التقنيات وأشباه الموصلات الأمريكية، في إطار الصد الاستراتيجي باعتبار أن حظر هذه التقنيات هو استهداف مباشر للشركة، وقد يعني أنه سيكون من المستحيل عليها في المستقبل القريب الحصول على أشباه الموصلات أو التقنيات المتعلقة بالتكنولوجيا الأمريكية أو التقنيات المصممة أمريكياً.

كما سينتج عن فرض القيود الجديدة أيضاً، قطع الطريق على «هواوي» للحيلولة دون تمكينها من الوصول إلى أحد مورديها الرئيسيين؛ أي شركة تصنيع الرقائق التايوانية «تي إم إس سي».

وباختصار تتركز جهود واشنطن على قتل «هواوي» والتخلص من منافستها الشديدة للشركات الأمريكية في الأسواق العالمية، ومما يثير الاستغراب هنا، أن الولايات المتحدة تعتقد أن لها كل الحق في القيام بكل ما تريد القيام به.

هذه هي الطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة؛ القوة العظمى الوحيدة في العالم، في ما يتعلق بعلاقاتها مع بقية الدول. وهي لا تتوانى في فرض هيمنتها على أي بلد، وليس لأحد أن يقف في وجهها.

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لكن من السذاجة أن تتصرف الولايات المتحدة على هذا النحو دون أن تضع في حسابها أن قمع شركة صينية مثل «هواوي» لا يمكن أن يمر بلا عواقب.

وتقول وزارة التجارة الصينية إنها تعارض بشدة التحرك الأمريكي، واصفة القيود بأنها انتهاك صارخ لمبادئ السوق، وتُلحق الضرر بقواعد المنافسة العادلة. كما ترى حكومة الصين أن مثل هذه الخطوة يشكل تهديداً لسلسلة الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، وتضر بالشركات في كلا البلدين والدول الأخرى أيضاً.

ولا شك في أن الصين ستدافع عن مصالحها وتحمي حقوق وامتيازات شركاتها. وهنا يمكن توقع إجراءات انتقامية تتخذها بكين ضد الشركات الأمريكية، بما في ذلك إضافة بعضها إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها في الصين، ما سيؤدي إلى مزيد من الضرر لاقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد العالم.

لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سياسة الولايات المتحدة القائمة على الحمائية تتسبب في كبح تطور الاقتصاد العالمي، ودفعه إلى الدوران في حلقة مفرغة.

ولا يزال المتشددون في الدوائر السياسية الأمريكية ينكرون أن الاقتصاد العالمي قد تطور إلى كيان متكامل، تعتمد فيه الدول على بعضها بعضاً في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. وحتى الولايات المتحدة، تعتمد في تحقيق الازدهار على تعاونها مع بقية دول العالم.

لكن الأحادية والحمائية التي مارستها هذه الإدارة الأمريكية في السنوات الأخيرة تقوض؛ بل تدمر، أسس ذلك التعاون وتضع العراقيل في وجه دعوات وجهود تطويره.

وقد أدى قمعها المستمر وغير المعقول للشركات الصينية إلى تزايد مخاطر فك الارتباط بين اقتصادها وثاني أكبر اقتصاد في العالم. إنها في الواقع تُجبر الصين ومؤسساتها على بذل جهود أكبر للوقوف بمفردها وإقامة سلسلة التصنيع والقيمة الخاصة بها مع الدول الأخرى. قد يكون هذا الأمر صعباً بالنسبة للصين، ولكنه ليس بعيد المنال.

ومع تزايد النبرة العدوانية للسياسة الأمريكية وتمحور سياساتها حول المصالح الخاصة والحمائية الوطنية، تتضاءل فرص التعاون بينها وبين بكين، وحتى بينها وبين دول العالم الأخرى، وبالتالي تفقد قدرتها على الازدهار والاستمرار في قيادة العالم.