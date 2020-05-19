الارشيف / الاقتصاد

إفصاحات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أكد سوق دبي المالي أنه لا يمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية يتعين الإفصاح عنها، مؤكداً أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي بادر على الفور بنفي التكهنات الواردة أخيراً في تقرير «رويترز» بوجه عام، وأكد الالتزام التام بقواعد الإفصاح والشفافية.

* أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» استقالة ناتاشا حنون من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 21 مايو/ أيار لأسباب شخصية.

* يجتمع مجلس إدارة «أملاك للتمويل» في 21 مايو/أيار ؛ للنظر في مستجدات التفاوض مع ممولي الشركة بشان شروط إعادة الهيكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا