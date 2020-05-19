شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أكد سوق دبي المالي أنه لا يمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية يتعين الإفصاح عنها، مؤكداً أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي بادر على الفور بنفي التكهنات الواردة أخيراً في تقرير «رويترز» بوجه عام، وأكد الالتزام التام بقواعد الإفصاح والشفافية.
* أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» استقالة ناتاشا حنون من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 21 مايو/ أيار لأسباب شخصية.
* يجتمع مجلس إدارة «أملاك للتمويل» في 21 مايو/أيار ؛ للنظر في مستجدات التفاوض مع ممولي الشركة بشان شروط إعادة الهيكلة.
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