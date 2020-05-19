أرباح الشركات الحكومية في 2019 تلامس 150 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أرباح الشركات المساهمة الحكومية الإماراتية 149.8 مليار درهم خلال 2019، مقارنة مع 149.65 مليار درهم في عام 2018، و132 مليار درهم تقريباً خلال عام 2017، وذلك بحسب الأرقام التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتعكس الربحية التي حققتها الشركات الحكومية القوة والملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها، والتي وضعتها في مصاف كبريات الشركات العالمية خلال السنوات الماضية.

وتتوزع الشركات الحكومية على جميع إمارات الدولة، لكن النسبة الكبرى منها تتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، علماً بأن رؤوس أموالها تتجاوز 200 مليار درهم، بحسب إحصائيات سابقة صادرة عن الجهات المختصة، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.

وشكلت إيرادات الشركات المساهمة الحكومية نحو 31.3% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 478.2 مليار درهم تقريباً خلال عام 2019.

ويظهر مؤشر حركة ربحية الشركات المساهمة الحكومية الإماراتية خطاً متصاعداً خلال السنوات الماضية، مما رسخ مكانتها الريادية مقارنة مع نظيراتها العالمية من جهة، وعظّم عوائدها المادية بشكل عام. (وام)