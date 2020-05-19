واشنطن تدرس منح الشركات دعماً مالياً للتخارج من الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعكف مشرعون ومسؤولون أمريكيون على صياغة مقترحات؛ لدفع الشركات الأمريكية لنقل العمليات أو الموردين الرئيسيين من الصين، والتي من بينها تخفيضات ضريبية، وقواعد جديدة وأوجه دعم منظمة بعناية.

وأظهرت مقابلات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ومسؤولين تنفيذيين بقطاع الصناعة وأعضاء بالكونجرس أن نقاشات جارية على نطاق واسع، بما في ذلك فكرة «صندوق لإعادة توطين العمليات» تم تجهيزه بمبلغ 25 مليار دولار؛ لتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة تشكيل علاقاتها مع الصين بشكل جذري. ولطالما تعهد الرئيس دونالد ترامب بإعادة التصنيع من أنحاء العالم؛ لكن انتشار فيروس «كورونا» في الآونة الأخيرة وما يرتبط بذلك من مخاوف حيال اعتماد سلاسل الإمداد الطبية والغذائية الأمريكية على الصين يشعلان حماساً جديداً للفكرة في البيت الأبيض. (رويترز)