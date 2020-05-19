اليورو والأسهم الاوروبية تقفز على أكتاف المقترح الفرنسي - الألماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز اليورو الأوروبي الاثنين مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى انشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية عند 1.09225 دولار وارتفع 1.3 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس آذار، مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أبريل نيسان 2017.وشهدت الأسهم الأوروبية‭ ‬أفضل يوم لها في حوالي 8 أسابيع الاثنين بدعم من مكاسب قوية لأسهم الشركات المرتبطة بالدورات الاقتصادية مع تخفيف إجراءات العزل العام وتقرير مثير للتفاؤل عن لقاح محتمل لكوفيد-19 عزز الآمال بتعاف اقتصادي أسرع.وقفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات صناعة السيارات 5.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر كاك القياسي للأسهم الفرنسية 5.2 بالمئة.ودعت فرنسا وألمانيا الى انشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار) لمساعدة المنطقة في الخروج سريعا من الأزمة.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 4.1 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس آذار.

خطة غير مسبوقة

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجدّ، عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.

وأورد بيان مشترك «دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الاوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا وموقتا ومحدد الهدف» في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة «500 مليار يورو».

وتقترح باريس وكذلك برلين أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق «باسم الاتحاد الأوروبي»، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.

وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال «كنفقات في الموازنة» إلى الدول الأوروبية و«إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً».

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية عبر الفيديو أنه «لن يتمّ ردّ الـ500 مليار من جانب المستفيدين من هذه الأموال».

وقال ماكرون «لن تكون قروضاً إنما مخصصات» مباشرة للدول الأكثر تضرراً.

أوروبا موحدة ودين مشترك

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وتشكل خطة من هذا القبيل خطوة غير مسبوقة نحو تشارك الدين على المستوى الأوروبي، الأمر الذي لطالما عارضته برلين وكذلك دول شمال أوروبا.

من جهتها، قالت ميركل «فرنسا وألمانيا تتخذان موقفاً مؤيداً للتضامن» الأوروبي مشيرةً إلى أن الاقتراح «جريء» وقد يثير انتقادات خصوصاً في ألمانيا.

وتأتي خطة النهوض هذه لتُضاف إلى برنامج الطوارئ بقيمة تقارب 500 مليار يورو أيضاً والذي صادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو لمواجهة الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصاً على قدرات للإقراض.

في المجمل، سترصد أوروبا حوالى تريليون يورو لمواجهة الركود التاريخي الذي يلوح في أفق العام 2020 في منطقة اليورو. ويبقى على ماكرون وميركل إقناع مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باقتراحهما.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ«الاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا».

ويُتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في 27 من الجاري خطتها للانعاش الاقتصادي.

ورأت فون دير لايين أن «هذا الاقتراح (الفرنسي الألماني) يسير في اتجاه الاقتراح الذي تعمل عليه المفوضية والذي سيأخذ في الاعتبار أيضا آراء جميع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي».

ورد المستشار النمسوي سيباستيان كورتز عبر تويتر مؤكدا تأييده منح «قروض» مع رفضه زيادة موازنة الاتحاد الاوروبي واعادة توزيع موارده بدلا من ذلك.

وتشاور كورتز في هذا الشأن مع قادة الدنمارك وهولندا والسويد التي قد تعارض الاقتراح الفرنسي الالماني.

وفي روما، رحبت اوساط رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بمبادرة باريس وبرلين معتبرة انها «خطوة في الاتجاه السليم كانت تأمل بها ايطاليا منذ البداية».

الأولوية للتنسيق الصحي

كذلك، دعت باريس وبرلين أوروبا إلى إعطاء «الأولوية» للتنسيق في القطاع الصحي.

وصرح ماكرون «نريد أن نزود أوروبا مهارات ملموسة جدا على الصعيد الصحي، عبر مخزونات مشتركة من الكمامات والفحوص وقدرات شراء مشتركة ومنسقة للعلاجات واللقاحات، وخطط مشتركة للوقاية من الأوبئة ووسائل مشتركة لإحصاء الحالات»، مشددا على أن كل ذلك «لم يكن موجودا البتة ويجب أن يصبح أولويتنا».

ومع تفشي الوباء، تبيّن أن الكثير من الدول الأوروبية تعتمد كثيراً على الكمامات والفحوصات والبحث عن لقاحات، كما أظهر مؤخراً الجدل الناجم عن إعلان مجموعة «سانوفي» لصناعة الأدوية أنها ستعطي الأولوية في توزيع لقاح محتمل لكوفيد-19 للولايات المتحدة.

ورغم الدعوات إلى التوافق، لم يتردد ماكرون الاثنين في توجيه انتقادات إلى أنظمة في الاتحاد الأوروبي «تخفف» من سيادة القانون في إطار مكافحة الوباء. وقال «في هذا الشأن، لن يكون لدينا أي تساهل، أي مرونة».

ولم يذكر اسم أي بلد لكن رئيسة المفوضية أعربت عن «قلقها» بشكل خاص حيال الوضع في المجر بعد إعلان حال الطوارئ لمدة محددة لمواجهة الأزمة الصحية.