سابك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 19-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك (2010) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويتزامن ذلك مع استعداده لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 80.00، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.05% بما يعادل 1.60 نقطة.
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 80.00، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 90.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.60 ومستوى المقاومة 85.00.
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