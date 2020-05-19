شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك (2010) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويتزامن ذلك مع استعداده لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 80.00، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.05% بما يعادل 1.60 نقطة.

Advertisements

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 80.00، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 90.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.60 ومستوى المقاومة 85.00.