شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.32% بما يعادل 0.90 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.68، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 18.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.38 ومستوى المقاومة 22.68.