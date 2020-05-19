شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع التغطيات التأمينية لمراحل إنتاج لبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط وثائق تأمين البترول ارتباطا وثيقا بمراحل إنتاجه حيث يوجد تغطيات ترتبط بنشاط البحث اوالتنقيب او الاستكشاف ، مثل تامين أجهزة الحفر البرية والبحرية وتامين حفر الآبار في البر والبحر" وثائق متخصصة "، ووثائق ترتبط بمشروعات إنشاء تسهيلات إنتاج البترول برا أو بحرا ، مثل تأمين مشروعات إنشاء خطوط الأنابيب برا وبحرا وإنشاء أرصفة أو منصات الإنتاج البحري وتركيب أجهزة الإنتاج لاستخراج الزيت الخام من الابار، ثم إنشاءات تتعلق بأجهزة المعالجة الأولية حيث يتم إزالة والتخلص من الأملاح والكبريت والماء والغازات المصاحبة للبترول " تغطيات تقترب من التامين الهندسي ".

كما يوجد تغطيات ترتبط بمرحلة بدء الإنتاج والاستخراج من الآبار برا او بحرا بعد انتهاء عمليات الإنشاء وهي وثائق مرحلة التشغيل مثل وثيقة جميع الأخطار المادية ووثيقة تامين تكاليف التحكم في الآبار ، وفيما يتعلق بالتغطيات التى ترتبط بشركات خدمات البترول ، والتي تقدم خدمات كثيرة ومتنوعة لشركات الانتاج ، توجد عدة أمثلة منها خدمات صيانة أجهزة الاستخراج وصيانة الآبار وخدمات قياس المخزون وتوريد الطفلة والأجهزة المساعدة اثناء الحفر ، وفحص واختبار المواسير وخدمات الاسمنت وتمهيد الطرق للحفار وتأجير الوحدات البحرية وغيرها من خدمات كثيرة.

ويوجد أيضا وثائق ترتبط بمرحلة نقل الزيت الخام والغاز المسال LNG داخليا او بين الدول ويستخدم في ذلك وثائق تأمين شحنات بترول بحري متخصصة لنقل الزيت الخام بحرا عن طريق Tankers أو ما يسمي LNG Ships وتنقل الغاز المسال بالتانكات الكروية إلى الدول المستوردة (وثائق مرتبطة بتامين الشحنات البحرية)

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وقد يصاحب البترول خروج غازات وتسمي غازات بترولية مثل غاز البروبان والبيوتان (البوتاجاز ) وهي تختلف في تركيبها واستعمالاتها وكان قديما وقبل اكتشاف أهمية الغاز كان يتم التخلص من الغازات البترولية عن طريق خط أنابيب يتم إشعاله للتخلص من الغاز نراها شعلات في البر والبحر وتسمي Flare.

ويتم تأمين كافة الات مواتير الرفع والوايرات الحديدية وجسم الحفار وموتور التدوير والقائم المعدني الذي ينتهي ببلورات الحفر ( ذراع الحفر ) ومانع الانفجار BOP والذي يشترط تثبيته علي الحفار للتحكم ومقاومة كمية الضغط الناتج من الحفر والقادمة من باطن الأرض ومواسير الطفلة وتانك الطفلة .

وتستثني الأجزاء التي تعمل بشكل كامل تحت سطح الارض وقد تلتصق بعض تلك الأجزاء بالصخور اثناء الحفر دون وقوع حادث انفجار ويصعب استخراجها وقد تسقط بالبئر نتيجة انفصالها عن ساق الحفر وفي كلا الحالتين لا يتم تعويضها منفردة ولكن في حالة الانفجار أو الحريق يتم تعويض تلك الأجزاء بالكامل ، كما يستثني خطر الإرهاب والتخريب والعنف السياسي والحروب والاستيلاء علي السلطة والحرب النووية وغيرها.