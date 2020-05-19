فيديو .. الذهب يا حظ اللي يبيع وخسارة اللي يشترى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرهان على الذهب مطلع العام الجارى كان هو الصائب، وذلك بعد ارتفاعات غير مسبوقة بسوق الصاغة فى مصر، حيث سجل المعدن النفيس زيادات كبيرة ليحقق أعلى مستوى له فى التاريح، ليكتب بذلك رقم قياسى جديد بمصر، في الفيديو التالي نستعرض أسباب ارتفاع الذهب.

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