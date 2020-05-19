شكرا لقرائتكم خبر عن إنرجيان تطالب إديسون الإيطالية بمراجعة السعر لإتمام صفقة بيع امتيازها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن شركة إنريجيان اليونانية للطاقة وراء تأخر إتمام صفقة بيع حصة شركة اديسون الايطالية، لصالحها حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على بدء المفاوضات، وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن شركة إنرجيان اليونانية للطاقة طالبت شركة إديسون الإيطالية للاستكشاف والإنتاج، بمراجعة السعر وإعادة تقييم الأصول وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوقيع على عقد التنازل حتى الآن لإتمام إجراءات صفقة الاستحواذ على وحدات النفط والغاز المملوكة لشركة إديسون الإيطالية فى مصر موضحا أنه كان من المفترض انتهاء الصفقة بين الشركتين نهاية العام الماضي .

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وكان نيكولاس كاتشاروف نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قد أكد خلال فعاليات مؤتمر موك بالاسكندرية نهاية العام الماضي ، أن حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذي تستثمر فيه إديسون منذ عام 2009 يحقق حاليا أعلى معدلات الإنتاج منذ بداية عمله موضحا أن الحقل الذي ينتج منذ 40 عاما قد ارتفع إنتاجه من الغاز العامين الاخيرين بنسبة 100% مقارنة بعام 2009 و 50%مقارنة بعام 2016 وذلك انعكاسا لضخ استثمارات قيمتها 300 مليون دولار من إديسون لتنمية الحقل وتدشين منصة شمال ابوقير البحرية ووضع 6 آبار على الإنتاج كما تضاعف إنتاج المتكثفات ليصل إجمالي ماينتجه الحقل إلى نحو 50 ألف برميل مكافئ يوميا، لافتا إلى استمرار أعمال التنمية والبحث والاستكشاف في منطقة حقل أبوقير والذي بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في تنميته منذ عام 2009 نحو 2ر2 مليار دولار.

وأكد أن شركته تكثف حاليا أنشطتها في مصر في عدة مناطق للبحث عن الغاز وإنتاج بالمياه العميقة وأنها تضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر على مدار العام المالي الحالي، لافتا إلى الإعداد لحفر بئرين استكشافيين جديدين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز في الربع الأخير من العام الحالي حيث تبدأ حفر البئر الأولى نجمة - 1 في منطقة شمال شرق حابي في أكتوبر الحالي كما تستهدف حفر البئر عميق 1 قبل نهاية العام في ضوء نتائج برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمنطقة شمال ثقة البحرية والتي أكدت وجود عدد من التراكيب الجيولوجية، مشيرا إلى أنها حاليا بصدد تقييم نتائج حفر البئر جنوب إدكو 2 في دلتا النيل الأرضية.

وأشار إلى البدء في مشروع تنمية 3 إكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتي شمال العامرية وشمال إدكو باحتياطيات 300 مليون قدم مكعب والتي تقع شمال حقول ابوقير باستثمارات 200 مليون دولار والتي ستبدأ الإنتاج عام 2021 لتدعم إنتاج حقول أبوقير وتعوض التناقض الطبيعي للإنتاج.