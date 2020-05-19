شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تعلن ظهور حالات بين موظفى المركز اللوجستى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الجمارك المصرية، أنه بخصوص استفسارات الزملاء والمتعاملين مع مصلحة الجمارك عن ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمركز اللوجيستى بالقاهره، فقد تم بالفعل إكتشاف بعض الحالات الإيجابية لزملاء من موظفى الشركة.
وأضاف البيان، أنه تم على الفور تعقيم وتطهير المبنى تعقيما صحيا وآمنا وحصر أسماء السادة الموظفين المخالطين للحالة، وتم أخذ عينات منهم لتحليلها والإطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.
وأوضح البيان، أنه تم إعادة فتح المبنى لإستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت حيث أن هذه الواردات والإحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التى تمس الأمن القومى والوطنى ومصلحة الشعب والوطن فى ظل هذه الظروف العصيبة والغير مسبوقة على وطننا الحبيب مع حرصنا جميعا على تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة موظفى الجمارك المتعاملين على حد سواء.
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