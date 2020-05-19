شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تعلن ظهور حالات بين موظفى المركز اللوجستى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الجمارك المصرية، أنه بخصوص استفسارات الزملاء والمتعاملين مع مصلحة الجمارك عن ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمركز اللوجيستى بالقاهره، فقد تم بالفعل إكتشاف بعض الحالات الإيجابية لزملاء من موظفى الشركة.

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وأضاف البيان، أنه تم على الفور تعقيم وتطهير المبنى تعقيما صحيا وآمنا وحصر أسماء السادة الموظفين المخالطين للحالة، وتم أخذ عينات منهم لتحليلها والإطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.

وأوضح البيان، أنه تم إعادة فتح المبنى لإستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت حيث أن هذه الواردات والإحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التى تمس الأمن القومى والوطنى ومصلحة الشعب والوطن فى ظل هذه الظروف العصيبة والغير مسبوقة على وطننا الحبيب مع حرصنا جميعا على تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة موظفى الجمارك المتعاملين على حد سواء.