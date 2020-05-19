شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون يكشف حقيقة حصول محمد صلاح على 20 مليون جنيه.. في لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أن صفقة استحواذ STC السعودية على فودافون مصر تسير في مجراها الطبيعي، موضحا أنه تم الاتفاق على مد فترة الفحص النافي للجهالة حتى منتصف يوليو بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت على عقد العديد من الاجتماعات والزيارات.

وأضاف عصام خلال حديثه مع الزميل تامر إمام مقدم برنامج Tech 7 عبر صفحة الخليج 365 على فيسبوك، أن تلك الصفقة لن تؤثر بالسلب على عملاء فودافون مصر، بل ستظل العلامة التجارية كما هي، بل سيستفيد العميل بشكل كبير من خلال تقديم خدمات جديدة.

وأوضح عصام أن خدمة فودافون كاش تعمل بشكل مستقر، وتقوم الشركة دوما بتطويرها.

Advertisements

وردا على حصول محمد صلاح على 20 مليون جنيه مقابل الظهور مع فودافون في إعلان شهر رمضان، شدد عصام على أن العلاقة بين فودافون ومحمد صلاح هي علاقة شراكة، وحينما يتم الاعتماد عليه في حملة دعائية يتم النظر لقيمة اللاعب الضخمة التي لا تقارن بأي مبلغ مالي.

الجدير بالذكر أن برنامج "Tech 7"، هو برنامج أونلاين يتم إذاعته عبر صفحة الخليج 365 على فيسبوك، ويتم بثه من داخل صالة التحرير، ويعتمد على مناقشة الموضوعات التكنولوجية من خلال الخبراء والمتخصصين.

ويذاع برنامج Tech 7 أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.