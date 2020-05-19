شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 18-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-5-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه، وإعلان شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت الإيرادات 232.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 22.4%، ويعكس نمو الإيرادات مردود تحسن متوسط أسعار المنتجات، بالإضافة إلى تعافي حجم الإنتاج لمستوياته الطبيعية.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم على الترتيب أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبوات الطبية، مصر للفنادق، اميرالد للاستثمار العقارى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ليسيكو مصر، المهندس للتأمين، المصرية للمنتجعات السياحية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمز للاستثممار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مصر للزيوت والصابون، العامة للصوامع والتخزين، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 180.1 مليون ورقة مالية بقيمة 642.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.6 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.67%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.67%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 108 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3924 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

تعاملات الداخليين

باينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 7038 سهم، 2.6 مليون سهم، 189.7 ألف سهم، مليون سهم، 181.6 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 149.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 50 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، المصرية للمنتجعات السياحية، 1000 سهم، مليون سهم، على التوالي.

راميدا

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت الإيرادات 232.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 22.4%، ويعكس نمو الإيرادات مردود تحسن متوسط أسعار المنتجات، بالإضافة إلى تعافي حجم الإنتاج لمستوياته الطبيعية بعد استكمال التحديثات والتوسعات المخططة بالمصانع التابعة في نوفمبر 2019، مما سيعزز قدرة الشركة على توظيف كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع بأقل معدل اضطرابات.

وارتفع إجمالي الربح إلى 106.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي بواقع 4.5 نقطة مئوية ليسجل 45.7% مقابل 41.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل تراجع تكاليف المواد الخام في ضوء تحسن تشكيلة المنتجات وارتفاع قيمة الجنيه المصري، مصحوبًا بقدرة الشركة على الاستفادة من اقتصاديات الحجم بعد عودة الأنشطة الإنتاجية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الربع الأول من عام 2020.

بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA) 63.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بنسبة 43.5%%. وارتفع هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (adjusted EBITDA margin) بواقع 4.0 نقطة مئوية إلى 27.1% خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك مردود نمو إجمالي الربح وانخفاض نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بواقع ثلاث أضعاف تقريبًا ليبلغ 23.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020. ونتج عن ذلك نمو هامش صافي الربح بعد حقوق الأقلية بواقع 6.0 نقاط مئوية ليسجل 10.3% خلال نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع هامش أرباح التشغيل.