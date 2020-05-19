شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-5 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم على الترتيب أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبوات الطبية، مصر للفنادق، اميرالد للاستثمار العقارى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ليسيكو مصر، المهندس للتأمين، المصرية للمنتجعات السياحية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمز للاستثممار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مصر للزيوت والصابون، العامة للصوامع والتخزين، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 180.1 مليون ورقة مالية بقيمة 642.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.6 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.67%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.67%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 108 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3924 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 22.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- اميرالد للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 8.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.45%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.16%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.556 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 18.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.591 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.748 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.