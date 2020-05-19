شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. و"دبى" تربح 1.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعامت جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.41% رابحاً 96.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6921.15 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.41% رابحاً 8 نقاط ليغلق عند مستوى 1919.83 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.16 مليار درهم ليغلق عند مستوى 281.82 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالي، وواصلت بورصة البحرين صعودها للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد، فيما تراجعت بورصة مسقط.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.41% رابحاً 96.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6921.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.23% رابحاً 16.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7202.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وارتفع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.89%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.61%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.17%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.28%.

وارتفع 138 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب"، بنسبة 10%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.99%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 7.17%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.62%، ثم سهم "معادن" بنسبة 3.49%، ثم سهم " اتحاد الخليج" بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 628.7 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحاً 38.37 ليغلق عند مستوى 4825.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 49.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5196.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحاً 16.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4095.92 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62%، رابحاً 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3985.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 106.1 مليون سهم بقيمة 24 مليون دينار كويتى عبر 5965 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.91%، يليه سهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 8.33%، ثم سهم الشركة العربية العقارية بنسبة 8.14%، فيما تصدر سهم شركة الديرة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.18% ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.20%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.87%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.30% خاسراً 10.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3427.120 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 432 صفقة لعدد 29 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 9 أسهم على رأسها "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 6%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.77%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.38%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 3.41%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 2.50%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.63% رابحاً 7.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1253.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 824.9 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 39.79% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.64%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 10.32% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 10%، إي.بي.إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.51%، كما تراجع سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.38%، 0.5%، على التوالي.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحاً 8 نقاط ليغلق عند مستوى 1919.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.7 مليون سهم محققة ما قيمته 181.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3622 صفقة لعدد 29 سهماً، وارتفعت قطاعي البنوك والتأمين ببورصة دبي، بنسبة 1.37%، 0.37%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.17%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.10%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.46%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 42.2 مليون درهم.