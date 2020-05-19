شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس التمثيل التجارى السابق مستشاراً لوزير الصناعة لشئون التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة قرار بتعيين أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى السابق، مستشار الوزير لشئون التعاون الدولي، وجاء فى نص القرار ( بعد الاطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته، وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعلى لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958، وتعديلاتها، وعلى القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2020).

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ونص قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 243 لسنة 2020 في يمادته الأولي، يكلف الوزير المفوض التجارى أحمد محمد متولى عنتر، بالعمل مستشاراً لوزير التجارة والصناعة لشئون التعاون الدولي بالإضافة إلى عمله الاصلي لمدة عام إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار" ونصت المادة الثانية من القرار ( على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار).

وشغل أحمد عنتر عدد من الوظائف وهي وكيل أول الوزارة – رئيس التمثيل التجاري – ورئيس المكتب التجاري في باريس – رئيس المكتب التجاري في شيكاجو – رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) – رئيس المكتب التجاري في براج – السفارة المصرية في براج – جمهورية التشي_ نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية – مستشار تجاري – رئيس المكتب التجاري في نيقوسيا – السفارة المصرية في نيقوسيا – قبرص – رئيس المكتب التجاري في بغداد – سكرتير ثاني تجاري – عضو المكتب التجاري في بون – سفارة مصر في بون ألمانيا.