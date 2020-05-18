شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 2% بعد مكاسبها القوية في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى جذب مستثمري الملاذ الآمن من الذهب الذي أغلق على انخفاض.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح في وقت سابق اليوم بأن البنك المركزي يمتلك ما يكفي من أدوات السياسة النقدية لصد تداعيات وأضرار فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

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واستبعد "بأول" اللجوء لإقرار فائدة سالبة متوقعا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتنحدة بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني هذا العام.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.78% إلى 99.6 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.



وفي ختام جلسة الإثنين، قفز سعر الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.3% أو ما يعادل 39.8 سنت إلى 17.468 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.985 دولار بينما سجل أقل سعر عند 17.125 دولار.