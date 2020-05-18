تخفيف إجراءات العزل يدفع النحاس لتسجيل أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لقضبان من النحاس

قفزت أسعار المعادن الصناعية يوم الاثنين وصعد النحاس ثلاثة في المئة مع تزايد التفاؤل بين المستثمرين وسط تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا وآمال بلقاح مضاد للفيروس، وهو ما رفع أيضا أسواق الأسهم والنفط.

وسجلت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 5335.00 دولارا للطن مرتفعة 2.96 بالمئة وهي أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ منتصف أبريل نيسان.

وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الكهرباء والتشييد، قد هبطت من حوالي 6300 دولار في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4371 دولارا في مارس آذار مع انتشار فيروس كورونا، لكنها تعافت مع إعادة فتح الصين أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

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وصعدت عقود الزنك 2.91 بالمئة إلى 2018 دولارا للطن بينما ارتفعت عقود الألومنيوم 2.4 بالمئة الى 1496.50 دولار للطن.

وقفزت عقود النيكل 3.3 بالمئة إلى 12 ألفا و250 دولارا للطن في حين زادت عقود الرصاص 4 في المئة إلى 1664 دولارا للطن، وارتفعت عقود القصدير 2.2 بالمئة إلى 15 ألفا و295 دولارا للطن.