تراجع أسعار الذهب في مصر .. الإنخفاض وصل لـ «11 جنيها»

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 مايو، بنحو 11 جنيها وذلك بعد ارتفاع قوي شهدته الأسواق اليوم. وبلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 757 جنيها للجرام، عقب عودة سعر أوقية الذهب للهبوط بعد أن سجلت أعلى مستويات لها منذ 7 سنوات. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام Advertisements عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام عيار 24 سجل 865 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6056 جنيها أوقية الذهب 1734 دولارا

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