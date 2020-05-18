شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استعداد الحكومة البريطانية للكشف عن مسودة "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقثاب إعلان الحكومة البريطانية عن استعدادها لطرح مسودة قانونية توضح نهجها في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية بأن لندن سوف تطرح أمام المواطنين كافة نصوص المسودة القانونية الخاصة بها خلال الأسبوع المقبل من أجل توضيح الصورة والنهج المتعلق بـ"بريكست" أمام الجميع بالتفاصيل.

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يأتي ذلك بعد تصريحات كبير مفاوضي "بريكست" في المملكة المتحدة "ديفيد فروست" الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجا أيديولوجيا في محادثات "بريكست" التجاريةن ويرى أنها تتقدم لكن ببطء شديد.



وحذر "فروست" وزراء الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق التجاري الجديد بين بروكسل ولندن ربما ينهار مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي أمامه أسبوعين فقط لتغيير موقفه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2197، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2227 بينما سجل أقل سعر عند 1.207.