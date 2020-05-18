شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يرتفع بعد إبرام شراكة مع "فيديكس" لشحن الطرود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعوماً بإعلان التوقيع على شراكة وتعاون مع شركة "فيديكس" للشحن.



وكشفت "مايكروسوفت" و"فيديكس" عن الشراكة الممتدة لعدة أعوام حيث تنويان إحداث نقلة في عالم الشحن السريع ودمجه بالتكنولوجيا الحديثة.



وبموجب الشراكة، ستعتمد شبكة "فيديكس" للشحن واللوجستيات على خدمات وتكنولوجيا الحوسبة السحابية التي تطورها "مايكروسوفت".

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وذكرت الشركتان "مايكروسوفت" أنه يجري تطوير منصة تسمة "فيديكس سيراوند" لتوفير تحليل في وقته الحقيقي لمختلف سلاسل التوريد وأنشطة الشحن التي تقوم بها "فيديكس" الأمر الذي يحسن من عمليات "فيديكس" بشكل كبير.



يأتي ذلك وسط تنافسية شديدة بين "أمازون دوت كوم" و"فيديكس" في خدمات الشحن خاصة بعد إعلان "أمازون" عن بناء شبكتها اللوجستية الخاصة من أجل شحن بضائعها وطرودها.



ولم يتم الإعلان عن قيمة الشراكة بين "مايكروسوفت" و"فيديكس" لكن المنصة ستكون جاهزة للعمل على الأرجح في وقت لاحق هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 184.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 186.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 183.9 دولار.