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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للمرة الأولى في 5 جلسات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد أربع جلسات من المكاسب، وذلك رغم ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتصريحات سلبية من جانب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".
وكان رئيس البنك المركزي "باول" قد أكد على امتلاك كافة الأدوات اللازمة لدرء مخاطر وتداعيات أزمة فيروس "كورونا" ودعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.
ومع ذلك، استبعد "باول" فكرة اللجوء لإقرار فائدة سالبة مشيرا إلى أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.78% إلى 99.6 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.
وفي ختام الجلسة، هبطت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.3% أاو ما يعادل 21.90 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1734.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1775.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1729.3 دولار.
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