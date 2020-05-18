شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يقفز بنحو 5% مع استعداد الشركة لتسريح المزيد من العمالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم الإثنين بشكل قوي مع استمرار الشركة في اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة أعمالها في ظل ازمة فيروس كورونا.



وفي ضوء ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مذكرة أرسلها المدير التنفيذي لـ"دارا خسروهاشي" لموظفي الشركة بأن "أوبر" تنوي خفض المزيد من العمالة لتضررها الشديد من تبعات المرض.



كانت "أوبر" قد أعلنت بالفعل منذ أسبوعين أنها بصدد خفض ما يقرب من 3700 موظف بسبب تداعيات أزمة الفيروس التاجي.

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وأشارت الصحيفة إلى ان "أوبر" تنوي تسريح ثلاثة آلاف عامل آخرين ليبلغ الإجمالي 6700 عامل يمثلون ما يقرب من 25% من القوة العاملة لشركة التوصيلات الأمريكية.



يأتي ذلك مع تراجع أعمال "أوبر" بسبب أزمة فيروس "كورونا"، فقد كشفت الشركة عن نيتها إغلاق 45 مكتب تابع لها ضمن إجراءات إعادة الهيكلة لمواجهة الازمة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "اوبر" بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 5% إلى 34.08 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 33.6 دولار.