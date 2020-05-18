شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي ليصل إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يتواجد الآن عند 1721.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى والثبات بإغلاق يومي دونه سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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