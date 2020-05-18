شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.0840 ويفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 1.0966 كهدف إيجابي تالي، مع الانتباه إلى أن تخطي المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1067 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 1.0840.

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