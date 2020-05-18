شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعتمد المخطط العام لـ"وادى النطرون" بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتماد تعديل المخطط العام لوادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة. كما قرر الدكتور عاصم الجزار، اعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 13 فدانا بمركز خدمات الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة لشركة أندية وادى دجلة لإقامة نشاط نادى رياضي اجتماعى.
وطبقا للمادة الثانية من القرار والتى نشرته الجريدة الرسمية، التزام الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات المخصصة، لخدمة أعضاء النادى فقط، وفى حال التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير.
كما نص القرار على التزام الشركة بتنفيذ أعمال المشروع مرافق ومبانى فى المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ونص القرار أيضا على التزام الشركة بحدود الارتفاعات المحددة وعدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تلتزم بتوفير أماكن انتظار للسيارات.
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