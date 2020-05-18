شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بنسبة 3% بجلسة الاثنين.. وهبوط 10 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بنسبة 0.30% خاسراً 10.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3427.120 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 432 صفقة لعدد 29 سهماً، (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 9 أسهم على رأسها "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 6%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.77%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.38%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 3.41%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 2.50%.

Advertisements

كما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.11% خاسراً 4.552 نقطة ليغلق عند مستوى 4060.507 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 250 مليون درهم ليغلق عند مستوى 453.91 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 46.6 مليون سهم، بقيمة 144 مليون درهم، عبر تنفيذ 2133 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.45%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 5.28%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.63%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4.03%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.33%.