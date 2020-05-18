شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز مع تخفيف إجراءات العزل وآمال بتعاف اقتصادى سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأسهم الأوروبية، أفضل يوم لها في حوالى ثمانية أسابيع اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب قوية لأسهم الشركات المرتبطة بالدورات الاقتصادية مع تخفيف إجراءات العزل العام وتقرير مثير للتفاؤل عن لقاح محتمل لكوفيد-19 عزز الآمال بتعاف اقتصادي أسرع.

وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة القطاعات الرابحة في أوروبا مع صعود مؤشرها ثمانية في المئة بينما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 6.5 بالمئة وأسهم شركات السفر والترفيه 7.9 بالمئة.

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وقفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات صناعة السيارات 5.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر كاك القياسي للأسهم الفرنسية 5.2 بالمئة.

ودعت فرنسا وألمانيا الى انشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار) لمساعدة المنطقة في الخروج سريعا من الأزمة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 4.1 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس .