شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 18-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 18-5-2020، ومن أهمها، إعلان المهندس يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، المستهدف إنتاج منجم السكرى خلال عام 2020 يتراوح مابين 540-510 ألف أوقية من الذهب، وتراجع سعر الذهب 8 جنيهات مساء اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار وهي:

يوسف الراجحى: 510 - 540 ألف أوقية ذهب مستهدف إنتاج منجم السكرى 2020

كشف المهندس يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن حجم المستهدف إنتاجه من الذهب من منجم السكرى خلال عام 2020 يتراوح مابين 540-510 ألف أوقية من الذهب باستثمارات تتراوح ما بين 680-630 دولارًا للأونصة المنتجة ومابين920-870 دولارًا للأونصة المباعة خلال عام 2020.

أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 مايو، انخفاض بقيمة 8 جنيهات وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق شهدته الأسواق اليوم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 760 جنيها للجرام، عقب عودة سعر أوقية الذهب للهبوط بعد أن سجلت أعلى مستويات لها منذ 7 سنوات.

البورصة تستكمل نشر فيديوهات لاستعراض مزايا وخطوات الاستثمار بسوق المال

تستكمل البورصة المصرية، نشر سلسلة فيديوهاتها التعليمية من خلال EGX Educational وذلك على منصات التواصل الاجتماعي، لرفع مستويات وعى ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار فى البورصة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاستثمار فى البورصات، وتستعرض البورصة اليوم من خلال أول 5 فيديوهات، عدة موضوعات رئيسية تساعد فى فهم معنى الاستثمار ومزايا وكيفية الاستثمار

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العقود الآجلة للنفط توسع مكاسبها.. الخام الأمريكى يقفز 12%

أكدت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن العقود الآجلة للنفط توسع مكاسبها، حيث قفز الخام الأمريكى 12% إلى 32.95 دولار للبرميل وبرنت يصعد 9% إلى 35.47 دولار.

وفى وقت سابق ارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة اليوم الثلاثاء مدعومة بتعهد غير متوقع من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج فى يونيو للمساعدة فى تقليل تخمة المعروض فى الأسواق العالمية والتى تفاقمت مع انخفاض حاد فى الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

رئيسة صندوق النقد الدولى تحذر من أن تعافيا كاملا للاقتصاد العالمى غير مرجح فى 2021

قالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد العالمى سيستغرق وقتا أطول كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وحذرت من عودة إلى الحمائية.

مصر للألومنيوم تعتمد ضخ 494.8 مليون جنيه استثمارات جديدة

اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة الصناعات المعدنية الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2020-2021، بضخ استثمارات تبلغ نحو 494.873 مليون جنيه، بالتمويل الذاتى ،حيث استبعدت مبلغ 50 مليون جنيه، من الدراسات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع الخط السابع، وما يترتب عليه من تأثير على القوائم المالية، وذلك طبقا للموازنة المعروضة.