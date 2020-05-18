شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبى الأول يوقف استحواذه المحتمل على أنشطة بنك عودة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أبوظبي الأول في بيان في وقت متأخر، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع بنك عودة على وقف الاستحواذ المحتمل على أنشطة البنك اللبناني في مصر.

وقال أكبر بنك فى أبوظبي إن القرار اتخذ بالنظر إلى الظروف التي لم يسبق لها مثيل والآفاق غير المؤكدة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 .

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وأضاف أن القرار يصب في مصلحة مساهميه وعملائه وموظفيه.

كان بنك عوده اللبنانى قال فى وقت سابق، إنه يجرى مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية في خطوة تستهدف تدعيم السيولة لديه والمتانة المالية، وقال البنك في بيان إن المحادثات الجارية مع أكبر بنوك الإمارات مازالت في مراحلها المبكرة وإنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، مضيفا أنه لا ينوى فى الوقت الحالى الانخراط فى محادثات لبيع أى وحدات خارجية أخرى.

دخل بنك أبوظبى الأول في مناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر فى إمكانية الاستحواذ على نشاط البنك بالكامل في مصر، وبحسب بيان موجه من البنك إلى سوق أبوظبى للأوراق المالية، نشر اليوم على موقع السوق المالى، يقوم فريق عمل خاص بالنظر في عملية الاستحواذ المحتلة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أية تقييمات.