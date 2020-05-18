شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 8 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 مايو، انخفاض بقيمة 8 جنيهات وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق شهدته الأسواق اليوم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 760 جنيها للجرام، عقب عودة سعر أوقية الذهب للهبوط بعد أن سجلت أعلى مستويات لها منذ 7 سنوات.

أسعار الذهب بعد هبوطها..

عيار 18 سجل 651.5 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 760 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 868 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6080 جنيها

أوقية الذهب 1735 دولار

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وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضى، أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تراجعا في أبريل في الولايات المتحدة ما يضع الاقتصاد على مسار أكبر انكماش منذ الكساد العظيم.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد يمتد طويلا للعام التالي وإن عودة الاقتصاد بالكامل ربما تعتمد على التوصل للقاح لفيروس كورونا.

وينظر بنك إنجلترا المركزي على نحو أكثر إلحاحا في خيارات مثل أسعار الفائدة السلبية في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد صوب تراجع اقتصادي عميق بسبب فيروس كورونا وفقا لكبير خبراء الاقتصاد لدى البنك، وفق تحليل نقلته وكالة رويترز.

ويُعتبر الذهب استثمارا جذابا في أوقات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي. ويقلص أيضا انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب 1% اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام، فيما أبرزت بيانات أمريكية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بأكبر اقتصاد في العالم، في حين صعد البلاديوم أكثر من 9% بفضل توقعات طلب مستقبلي أعلى.