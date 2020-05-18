شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الراجحى: 510 - 540 ألف أوقية ذهب مستهدف إنتاج منجم السكرى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن حجم المستهدف إنتاجه من الذهب من منجم السكرى خلال عام 2020 يتراوح مابين 540-510 ألف أوقية من الذهب باستثمارات تتراوح ما بين 680-630 دولارًا للأونصة المنتجة ومابين920-870 دولارًا للأونصة المباعة خلال عام 2020.

وأوضح يوسف الراجحى، فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أنه تم تأجيل الإنفاق الرأسمالى غير الضرورى مؤقتًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد متوقعا أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2020 ما بين 170-150 مليون دولار مقارنة بـ190 مليون دولار للعام السابق .

وأشار المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى تأثير لانتشار فيروس كورونا المستجد أو وجود حالات إصابة بمنجم السكرى فى ظل تطبيق كافة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

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وكانت شركة السكرى لمناجم الذهب قد اتخذت منهجًا منظمًا يضم مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تتم إدارة مخاطر الأمراض المعدية فى المنجم نفس الإطار، مع مراعاة خطة إدارة الأزمات الحالية وخطة استمرارية الأعمال وإجراءات الاستجابة للطوارئ الهدف الأساسى للوقاية من فيروس كورونا هو ضمان سلامة الأشخاص مع خلق بيئة مواتية لمواصلة الأعمال حيث تم تصميم خطة للاندماج فى خطة إدارة الأزمات وخطة استمرارية الأعمال وإجراءات الاستجابة للطوارئ لتحقيق هذه الخطط الإدارية، تم تصميمها للتعامل بشكل استباقى مع المخاطر التى يتعرض لها الموظفون الأفراد، ومجالات العمل والاستدامة العامة للأعمال.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءًا من 15 مارس وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو مترًا مربعًا فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.