شكرا لقرائتكم خبر عن ممفيس للادوية: 45.5% نموا في التصدير خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعا برئاسة الدكتورة عبلة يوسف عبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لاعتماد نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو 2019 ، حتى نهاية ابريل 2020، بتحقيق صافى ربح بلغ نحو 5.1 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت نحو 16 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى نهاية إبريل 2019، وذلك بنسبة نمو قدرها 132.5% .

وأشارت الشركة فى بيان لها اليوم، إلى أن ايرادات النشاط زادت وبلغت خلال نفس الفترة نحو 413 مليون جنيه، مقابل 319 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، اي بزيادة بلغت نحو 94 مليون جنيه، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 48.8% .

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وأكدت الشركة انه خلال الفترة من من 1 يوليو 2019 ، حتى نهاية ابريل 2020، زادت الصادرات بنسبة نمو بلغت 45.5%، حيث حققت الشركة 18.62 مليون جنيه، مقابل 12.8 مليون جنيه فى الفترة من من 1 يوليو 2018 حتى نهاية إبريل 2019 .

ووافق مجلس إدارة الشركة على استيراد كميات من الخامات الدوائية المتخصصة لتلبية طلبات عمليات التصنيع والتى تشهد زيادة فى الانتاجية، فى إطار السعى لفتح أسواق جديدة وتنشئة التسويق على المستوى المحلى وعلى مستوى الصادرات، ما ينعكس بصورة ايجابية على انشطة الشركة المختلفة.