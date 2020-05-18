شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للنفط توسع مكاسبها.. الخام الأمريكى يقفز 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن العقود الآجلة للنفط توسع مكاسبها، حيث قفز الخام الأمريكى 12% إلى 32.95 دولار للبرميل وبرنت يصعد 9% إلى 35.47 دولار.

وفى وقت سابق ارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة اليوم الثلاثاء مدعومة بتعهد غير متوقع من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج فى يونيو للمساعدة فى تقليل تخمة المعروض فى الأسواق العالمية والتى تفاقمت مع انخفاض حاد فى الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 29.85 دولار للبرميل بعد أن وصلت خلال الجلسة إلى 30.11 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 44 سنتا أو 1.8% إلى 24.58 دولار للبرميل بعد أن لامست 24.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وقالت السعودية مساء أمس الاثنين إنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو بمقدار مليون برميل يوميا، وسيقلص ذلك انتاجها إلى 7.5 مليون برميل يوميا بما يمثل انخفاضا نسبته 40% مقارنة بأبريل .