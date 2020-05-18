شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تعتمد ضخ 494.8 مليون جنيه استثمارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة الصناعات المعدنية الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2020-2021، بضخ استثمارات تبلغ نحو 494.873 مليون جنيه، بالتمويل الذاتى ،حيث استبعدت مبلغ 50 مليون جنيه، من الدراسات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع الخط السابع، وما يترتب عليه من تأثير على القوائم المالية، وذلك طبقا للموازنة المعروضة.

كما اعتمدت الجمعية العامة للشركة برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس القابضة للصناعات المعدنية الموازنة بتحقيق خسائر تبلغ نحو 1.037 مليار جنيه .

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإنه تم إحاطة الجمعية بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد الشركة عليه، بجانب السماح للشركة بالتبرعات لتلبية احتياجات المؤسسات العلمية والتعليمية، والتى تعود بالنفع على البيئة المحيطة .

وأشارت الشركة أن الجمعية العامة وافقت على تخصيص مبلغ 103.8 مليون جنيه قيمة فائض الحصة النقدية للعاملين عن العامين المالين 2017-2018 و2018-2019 ، لصالح صندوق العاملين بالشركة .

Advertisements

وأشارت الشركة إلى إرجاء جلسة فض المظاريف الخاصة بمشروع التطوير إلى 1 يوليو المقبل بدلا من 1 يونيو المقبل، وهى الجلسة المتعلقة بالمناقصة العامة للتعاقد مع استشارى هندسى متخصص في إدارة مشاريع مصاهر الالومنيوم لزيادة إنتاج الشركة من مشروع الخط السابع .

وأضافت الشركة أنها نجحت في تصميم وتصنيع جهازين لتسهيل وتيسير سبل الإنتاج، أحد تلك الأجهزة هو جهاز رفع القنطرة الأنودية “الفارما" وذلك من خلال فريق عمل يضم عدد من مهندسي وفنيي الشركة أصحاب خبرة وكفاءة عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز تم تصنيعه بالكامل من مكونات محلية الصنع ومطابقة للمواصفات القياسية والعالمية داخل ورش الشركة .

أما بالنسبة للجهاز الآخر فهو جهاز "الإيجيكتور" وهو جهاز يستخدم في عملية سحب المعدن المنصهر بدون استخدام محطات الفاكيوم.