شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عمان 51 سنتا ليسجل 35.46 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 35.46دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 51 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضى الذى بلغ 34.95، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم23.65 منخفضا بمقدار 11.19 دولار مقارنة باسعار تسليم شهر مايو الجاري.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار للبرميل اليوم الاثنين، مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجى للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 1.33دولار ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 33.83دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.65 دولار ما يوازى 5.6 بالمئة إلى 31.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 مارس. وسجل عقد يوليو الأكثر تداولا 31.05 دولار مرتفعا 1.53دولار للبرميل.

وينتهى عقد الخام الأمريكى تسليم يونيو غدا الثلاثاء ولكن ليس هناك ما يشير لتكرار الهبوط التاريخى لأقل من الصفر الذى حدث الشهر الماضى عشية انتهاء العمل بعقد مايو وسط مؤشرات على تعافى الطلب على الخام وأنواع الوقود من كبوته وفقا لرويترز.

كما أن الإنتاج ينخفض مع تقليص شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز العاملة لأقل مستوى على الإطلاق للأسبوع الثانى على التوالي. وساهم ذلك جزئيا فى تهدئة المخاوف من نفاد طاقة التخزين فى نقطة تسليم عقد الخام الأمريكى فى كاشينح بأوكلاهوما.