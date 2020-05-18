149.8 مليار درهم أرباح الشركات المساهمة الحكومية الإماراتية خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت أرباح الشركات المساهمة الحكومية الإماراتية 149.8 مليار درهم خلال الماضي مقارنة مع 149.65 مليار درهم في العام 2018 و 132 مليار درهم تقريبا خلال العام 2017، وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء - في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات /وام/ اليوم الاثنين - أن الربحية التي حققتها الشركات الحكومية القوة والملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها تعكس وضعها في مصاف كبريات الشركات العالمية خلال السنوات الماضية، وتتوزع الشركات الحكومية على جميع إمارات الدولة لكن النسبة الأكبر منها يتركز في إماراتي أبوظبي ودبي ،علما بأن رؤوس اموالها تتجاوز 200 مليار درهم بحسب احصائيات سابقة صادرة عن الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.
وتنشط هذه الشركات في العديد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي ومنها قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبتروكيماوت والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى.
وشكلت ايرادات الشركات المساهمة الحكومية نحو31.3 % من إجمالي الإيرادات العامة للدولة والتي بلغت 478.2 مليار درهم تقريبا خلال العام 2019 وذلك وفق ما تظهره أرقام الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
ويظهر مؤشر حركة ربحية الشركات المساهمة الحكومية الإماراتية خطا متصاعدا خلال السنوات الماضية مما رسخ من مكانتها الريادية مقارنة مع نظيرتها العالمية من جهة وعظم بالتالي من عوائدها المادية بشكل عام.
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