شكرا لقرائتكم خبر عن جودى: ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.391 مليون برميل فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في مارس إلى 7.391 مليون برميل يوميا مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في فبراير. وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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