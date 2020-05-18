شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سوق دبى المالى لدى الإغلاق.. و3 مليارات درهم مكاسب خلال جلستين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سوق دبى المالى تحسنه لليوم الثاني على التوالى وسط استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية ،الأمر الذي رفع من اجمالي ربحية القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى نحو 3 مليارات درهم خلال جلستين .
وأضاف سوق دبي - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات/وام/ اليوم الاثنين- أن المؤشر العام ارتفع الى مستوى 1920 نقطة تقريبا بزيادة نسبتها 0.41% مقارنة مع اليوم السابق .
وأوضح أنه قبل بداية التعاملات تواصل الاتجاه الصاعد للسوق وذلك من خلال الفارق الكبير بين عروض أسعار البيع على شريحة من الأسهم مقارنة مع إغلاقاتها في اليوم السابق،ومع إنطلاق الجلسة اتسعت رقعة اللون الأخضر على شاشة العرض ،واستمر التحسن في جلسة منتصف الأسبوع حتي الإغلاق.
وشملت قائمة الأسهم الرابحة سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 8.77 دراهم وذلك بالاضافة الى سهم الاتحاد العقارية الذي بلغ مستوى 30 فلسا وسهم ديار 26 فلسا في حين سيطرالاستقرار على حركة سهم اعمار الذي اكتفى بالاغلاق دون تغيير عند 2.40 درهم .
وعلى مستوى السيولة المتداولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق دبي المالي نحو 182 مليون درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 188 مليون سهم نفذت من خلال 3622 صفقة .
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سوق دبى المالى لدى الإغلاق.. و3 مليارات درهم مكاسب خلال جلستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.