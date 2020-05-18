شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم تبدأ العمل فى مشروع أنابيب باور أوف سيبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عملاق الغاز الروسي جازبروم إنه بدأ دراسة للجدوى لمشروع خط الأنابيب باور أوف سيبريا-2 الذى سيضخ ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى الصين عبر منغوليا.

وخطة خط الأنابيب أُعلن عنها لأول مرة قبل عام.

وتضخ جازبروم حاليا الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا في شرق سيبيريا.

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وتهاوت صادرات عملاق الطاقة الروسي جازبروم من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب بما يقرب من الخُمس في الربع الأول من العام وسط طلب ضعيف، حسبما قاله مصدر مطلع على البيانات لرويترز الخميس.

وفقا للمصدر، بلغت صادرات جازبروم إلى أوروبا، شاملة تركيا، نحو 40 مليار متر مكعب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، منخفضة 19 % على أساس سنوي.

وأحجمت جازبروم، المستحوذة على نحو 35 % من سوق الغاز الأوروبية، عن التعليق بخصوص صادرات الربع الأول.